Новокузнечане просят запретить прокат электросамокатов

«Моя дорога с работы до дома стала испытанием — мне приходится уворачиваться от подростков на самокатах, летящих прямо на меня. Мои близкие люди являются водителями автомобилей, и я переживаю за их безопасность из-за самокатчиков, которые постоянно выезжают на красный свет», — пишет женщина. За сутки петиция набрала меньше 400 подписей (первая цель — 500 подписей).