Новокузнечане просят запретить прокат электросамокатов

Новокузнечане просят запретить прокат самокатов. Так, жительница города Алина Сергеева создала петицию, где рассказала, что ежедневно сталкивается с опасностью на улицах.
«Моя дорога с работы до дома стала испытанием — мне приходится уворачиваться от подростков на самокатах, летящих прямо на меня. Мои близкие люди являются водителями автомобилей, и я переживаю за их безопасность из-за самокатчиков, которые постоянно выезжают на красный свет», — пишет женщина. За сутки петиция набрала меньше 400 подписей (первая цель — 500 подписей).
По информации новокузнецкой мэрии, сезон самокатов стартует уже на этой неделе. В Новокузнецке будут кататься 1 400 самокатчиков. Власти и госавтоинспекторы обсудили проблемы дорожной безопасности в связи с этим и внесли ряд предложений.
В некоторых местах передвижения на электросамокатах полностью ограничат, а также рассмотрят вопрос расширения границ так называемых «медленных зон» и чёткого обозначения границ парковки этого вида транспорта.