Иркутск вошел в список городов с благоприятной городской средой

— По сравнению с прошлым годом индекс Иркутска увеличился на 11 баллов. За счет этого наша областная столица поднялась на шесть строчек в рейтинге крупных городов. А для администрации важен комфорт сибиряков, поэтому мы активно принимаем участие в национальных проектах, — сказал мэр города Руслан Болотов.