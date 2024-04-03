Иркутск вошел в список городов с благоприятной городской средой

Министерство строительства России рассчитало индекс качества городской среды для 1 117 городов за 2023 год. По его результатам, Иркутск и еще 758 городов признали благоприятными для проживания. Об этом сообщают в администрации города.
Для более точного сравнения рассматривали шесть типов городских пространств: жилье и прилегающие территории, улично-дорожная сеть, озеленение, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура, общегородское пространство. Их оценивали по таким критериям как безопасность, комфортность, экологичность и здоровье, идентичность и разнообразие, современность и актуальность среды, а также эффективность управления.
Индекс города рассчитывался по шкале от 0 до 10. Среднее значение по стране составило 200 баллов. А столица Приангарья набрала 212.
— По сравнению с прошлым годом индекс Иркутска увеличился на 11 баллов. За счет этого наша областная столица поднялась на шесть строчек в рейтинге крупных городов. А для администрации важен комфорт сибиряков, поэтому мы активно принимаем участие в национальных проектах, — сказал мэр города Руслан Болотов.
Кроме того, в список городов с благоприятной средой включили Ангарск, Шелехов, Братск, Свирск и Саянск.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что 14 школ отремонтируют в Иркутской области за три года.