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В Хабаровском крае УФАС проверит гипермаркеты из-за цен на яйца

Цены на яйца в крупных торговых сетях заинтересовали сотрудников регионального УФАС.

Источник: МК.RU Хабаровск

Как сообщили в пресс-службе ведомства, специалисты проанализируют ценообразование на куриные яйца по всей товаропроводящей цепочке. В списке проверяемых магазинов в крае те, что относятся в торговой сети «ДВ Невада». В частности, уделяют внимание антиконкурентным соглашениям между торговыми сетями, которые могли привести к росту стоимости социально значимого товара, ценам на яйца при закупках по долгосрочным договорам и на тендерах и прочим вопросам.

торговля