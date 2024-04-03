В Хабаровском крае УФАС проверит гипермаркеты из-за цен на яйца

Как сообщили в пресс-службе ведомства, специалисты проанализируют ценообразование на куриные яйца по всей товаропроводящей цепочке. В списке проверяемых магазинов в крае те, что относятся в торговой сети «ДВ Невада». В частности, уделяют внимание антиконкурентным соглашениям между торговыми сетями, которые могли привести к росту стоимости социально значимого товара, ценам на яйца при закупках по долгосрочным договорам и на тендерах и прочим вопросам.