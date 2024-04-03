Ямочный ремонт стартовал на дорогах Хабаровска

Специальное дорожное покрытие уже начали укладывать на самых проблемных автомагистралях. Данный материал хоть и называется холодным асфальтом, но процедура укладки подразумевает, что его немного подогреют, для более прочного уплотнения асфальта на проезжей части, ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
В минувший понедельник дорожники трудились на улице Калинина от Амурского бульвара, позже выдвинулись на улицу Пионерская. В выбранные куски асфальта был вложен сухой асфальт.
— Можно сказать, что мы приступили с понедельника к сезонным дорожным работам. Получилось раньше времени запустить производство на асфальтобетонном заводе, что обеспечило нас необходимым объемом материала, — отметил и.о. директора МУП «Дорремстрой» Владимир Кукушкин.
В администрации Хабаровска держат сезонный дорожные работы на особом контроле.