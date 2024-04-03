Ямочный ремонт стартовал на дорогах Хабаровска

Специальное дорожное покрытие уже начали укладывать на самых проблемных автомагистралях. Данный материал хоть и называется холодным асфальтом, но процедура укладки подразумевает, что его немного подогреют, для более прочного уплотнения асфальта на проезжей части, ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.