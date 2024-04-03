В Башкирии назвали районы, опасные заражением клещевым энцефалитом

По данным ведомства, в 2023 году в Башкирии клещевым энцефалитом заразилось 16 человек и клещевым боррелиозом (болезнь Лайма) 33 человека. Заболеваемость клещевым энцефалитом была выше среднереспубликанского показателя в пяти муниципалитетах региона. Это Белорецк, на который пришлось 12 случаев заражения КВЭ (показатель 12,26), а также Караидельский, Мелеузовский, Ишимбайский районы и Уфа — было зарегистрировано по 1 случаю заражения.