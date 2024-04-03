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В Башкирии назвали районы, опасные заражением клещевым энцефалитом

Роспотребнадзор выявил муниципалитеты, где активность заразных клещей будет наиболее высокой.

Источник: РИА "Новости"

По данным ведомства, в 2023 году в Башкирии клещевым энцефалитом заразилось 16 человек и клещевым боррелиозом (болезнь Лайма) 33 человека. Заболеваемость клещевым энцефалитом была выше среднереспубликанского показателя в пяти муниципалитетах региона. Это Белорецк, на который пришлось 12 случаев заражения КВЭ (показатель 12,26), а также Караидельский, Мелеузовский, Ишимбайский районы и Уфа — было зарегистрировано по 1 случаю заражения.

Напомним, что в прошлом году с жалобами на укусы клещей в медорганизации обратились 10272 человек, 3773 из них дети, что на уровне среднемноголетних значений.

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