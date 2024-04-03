Сдать квартиры посуточно станет сложнее

Согласно вступающему в силу закону, собственник квартиры при сдаче жилья в краткосрочную аренду должен будет соблюсти все права и законные интересы соседей, а также правила содержания общего имущества многоквартирного дома. В случае нарушения их прав, живущие по соседству люди вправе обратиться в суд. Помимо этого, обязательным условием для сдачи квартир в аренду, в том числе посуточно, теперь будет наличие в них счетчиков — приборов учета электро-, газо-, водо— и теплоснабжения.