Сдать квартиры посуточно станет сложнее

При заключении договора посуточной аренды квартиры ее владелец должен будет соблюдать все права и законные интересы соседей, а также правила содержания общего имущества многоквартирного дома. Такой закон вступает в силу 3 апреля. Еще одно новшество — сдавать в краткосрочный наем квартиры, в которых нет приборов учета коммунальных ресурсов, теперь запрещено, со ссылкой на «Парламентскую газету» (18+) передает ИА AmurMedia.
Закрытые пробелы
Спрос на посуточную аренду жилья в России с каждым годом растет, утверждают эксперты. Доходы от такого бизнеса к 2026 году могут увеличиться более чем в два раза — до 495 миллиардов рублей. Такие прогнозы в декабре 2023 года привела РБК-недвижимость.
Услугой посуточной аренды пользуются как туристы, так и отправившиеся в командировку работники: снять ненадолго квартиру значительно дешевле, чем поселиться в гостинице. При этом долгое время «за кадром» оставались проблемы соседей такого жилья.
Законы, вступающие в силу в апреле
Согласно вступающему в силу закону, собственник квартиры при сдаче жилья в краткосрочную аренду должен будет соблюсти все права и законные интересы соседей, а также правила содержания общего имущества многоквартирного дома. В случае нарушения их прав, живущие по соседству люди вправе обратиться в суд. Помимо этого, обязательным условием для сдачи квартир в аренду, в том числе посуточно, теперь будет наличие в них счетчиков — приборов учета электро-, газо-, водо— и теплоснабжения.
Заселение жильцов в квартиру без счетчиков порождает ситуацию, когда какие-то излишки и небалансы распределяются в виде расходов на общедомовое имущество на всех соседей, отметила в разговоре с «Парламентской газетой» заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
«Ситуаций, когда зарегистрирован один собственник, а живут, скажем, 20 гастарбайтеров и льют воду, а платят как за одного и небаланс ложится на соседей, больше не будет», — уверена депутат.
По решению Конституционного суда
Согласно действующему законодательству, оказывать гостиничные услуги в жилых помещениях многоквартирных домов запрещено. Однако Конституционный суд предписал не приравнивать посуточную аренду квартир к гостиничному бизнесу «по формальным признакам» и предложил законодателям урегулировать порядок и особенности предоставления жилья в краткосрочный наем.
В постановлении суда указано, что для многих людей сдача квартир в краткосрочный наем — «это существенный, а иногда и единственный заработок».
«Возможность дополнительного законного заработка, если это не порождает непропорционально неблагоприятных последствий для других лиц, заслуживает поддержки», — указали судьи.
«КС РФ, рассматривая жалобу жителя Пскова, которому суды уровнем ниже запретили оказывать “гостиничные услуги”, сдавая свое жилье посуточно, постановил, что краткосрочная аренда не запрещена, но требует дополнительного законодательного регулирования», — отметил депутат.
Новый закон, по словам Колунова, призван обелить рынок посуточной аренды, устранить существующие законодательные пробелы, а главное — защитить всех участников этого рынка: арендодателей, квартиросъемщиков и соседей.