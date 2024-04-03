Во Владивостоке началась весенняя расконсервация фонтанов

Во Владивостоке в понедельник, 2 апреля, началась расконсервация фонтана на набережной Спортивной гавани. Рабочие провели работы по демонтажу конструкций, защищавших чашу фонтана от холода в зимние месяцы.
Как сообщили представители мэрии, городские фонтаны должны возобновить работу с 1 мая. В запасе у специалистов месяц, на выполнение всех необходимых действий по расконсервации. Сейчас идёт начальная стадия: после того как уберут короба, укрывавшие фонтаны в холодный сезон, начнётся удаление грязи и ржавчины с механизмов. Далее фонтаны проверят на работоспособность и проведут их настройку.
Пока расконсервация фонтанов на улице Адмирала Фокина и на центральной площади не началась — специалисты заняты объектом на главной набережной города. Чаша фонтана выглядит непрезентабельно: во многих местах от бетона отвалилась облицовка. Но работы по приведению в порядок внешнего вида фонтана мэрия планирует провести в рамках второго этапа благоустройства набережной.