Во Владивостоке началась весенняя расконсервация фонтанов

Как сообщили представители мэрии, городские фонтаны должны возобновить работу с 1 мая. В запасе у специалистов месяц, на выполнение всех необходимых действий по расконсервации. Сейчас идёт начальная стадия: после того как уберут короба, укрывавшие фонтаны в холодный сезон, начнётся удаление грязи и ржавчины с механизмов. Далее фонтаны проверят на работоспособность и проведут их настройку.