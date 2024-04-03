В Пермском крае побиты температурные рекорды 60-летней давности

На данный момент известно о четырех новых суточных рекордах максимальной температуры воздуха, все они пришлись на северо-запад Пермского края: в Кочево столбик термометра поднялся до +15,9 градусов (предыдущий рекорд равнялся +14,3 градуса и установлен в 2010 году), в Гайнах — до +15,2 градусов (+13,6 градусов — 1966 год), Коса — до +14,4 градусов (+12,6 градусов — 1966 год), Усть-Черная — до +13 градусов (+11,8 градусов — 2008 год).