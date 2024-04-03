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В Пермском крае побиты температурные рекорды 60-летней давности

Суточные рекорды температуры воздуха зафиксировали 2 апреля на северо-западе Прикамья.

Сейчас в Ричмонде: +14° 3 м/с 97% 747 мм рт. ст. +14°

В Пермском крае со 2 апреля началось резкое потепление, были установлены несколько суточных температурных рекордов.

Портал «Метеоролог и я» сообщил о четырех рекордных значениях температуры воздуха. Они зафиксированы на северо-западе Прикамья. Два из них побили значения почти 60-летней давности.

На данный момент известно о четырех новых суточных рекордах максимальной температуры воздуха, все они пришлись на северо-запад Пермского края: в Кочево столбик термометра поднялся до +15,9 градусов (предыдущий рекорд равнялся +14,3 градуса и установлен в 2010 году), в Гайнах — до +15,2 градусов (+13,6 градусов — 1966 год), Коса — до +14,4 градусов (+12,6 градусов — 1966 год), Усть-Черная — до +13 градусов (+11,8 градусов — 2008 год).

Днем 3 апреля в Пермском крае ожидается прогрев воздуха еще выше на 1−3 градуса. В Перми ожидается +12…+14 градусов, по северо-западу региона до +15…+18 градусов.

Вечером 2 апреля в Пермском крае прошла первая весенняя гроза в Гайнах.