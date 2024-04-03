До +16: как долго в Челябинской области продержится аномальное тепло

В Челябинской области днем 3 апреля потеплеет до +10, +15 градусов. По данным российского Гидрометцентра, Южный Урал в начале апреля попал в зону аномально высокой температуры воздуха.
В следующие два дня погода будет еще более теплой. 4 и 5 апреля в дневное время прогнозируют +11, +16 градусов и переменную облачность без существенных осадков. В ночное время будет +2, +4 градуса.
А вот с субботы 6 апреля станет прохладней. По расчетам специалистов, небо затянут облака, температура опустится до +9, а к воскресенью 7 апреля и до +6 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров даже могут опуститься ниже нулевой отметки.