До +16: как долго в Челябинской области продержится аномальное тепло

А вот с субботы 6 апреля станет прохладней. По расчетам специалистов, небо затянут облака, температура опустится до +9, а к воскресенью 7 апреля и до +6 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров даже могут опуститься ниже нулевой отметки.