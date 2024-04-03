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До +16: как долго в Челябинской области продержится аномальное тепло

Аномально теплая погода сохранится в Челябинской области на несколько дней.

Сейчас в Ричмонде: +12° 4 м/с 94% 749 мм рт. ст. +14°

В Челябинской области днем 3 апреля потеплеет до +10, +15 градусов. По данным российского Гидрометцентра, Южный Урал в начале апреля попал в зону аномально высокой температуры воздуха.

В следующие два дня погода будет еще более теплой. 4 и 5 апреля в дневное время прогнозируют +11, +16 градусов и переменную облачность без существенных осадков. В ночное время будет +2, +4 градуса.

А вот с субботы 6 апреля станет прохладней. По расчетам специалистов, небо затянут облака, температура опустится до +9, а к воскресенью 7 апреля и до +6 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров даже могут опуститься ниже нулевой отметки.