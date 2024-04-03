Омск оказался на последнем месте рейтинга качества городской среды

Каждый город оценивался по шести показателям, за каждый из которых можно было получить до 60 баллов. Среди параметров — уровень благоустройства города, качество транспорта и дорог, доступность социальных объектов и состояние жилья. По показателю «Жильё и прилегающие пространства» Омск получил 33 балла, а по остальным критериям у города показатели меньше.