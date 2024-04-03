Омск оказался на последнем месте рейтинга качества городской среды

Федеральный Минстрой опубликовал рейтинг качества городской среды для 1 117 городов за прошлый год. Благоприятными для проживания оказались 759 городов, однако Омск в этот список не попал.
Каждый город оценивался по шести показателям, за каждый из которых можно было получить до 60 баллов. Среди параметров — уровень благоустройства города, качество транспорта и дорог, доступность социальных объектов и состояние жилья. По показателю «Жильё и прилегающие пространства» Омск получил 33 балла, а по остальным критериям у города показатели меньше.
«Индекс качества городской среды помогает понять, какие первоочерёдные меры нужно принять для решения проблем, чтобы улучшить качество городской среды и в итоге повысить уровень жизни людей», — пояснил Марат Хуснуллин, зампред правительства РФ.
В результате Омска набрал 161 балл из 360 возможных. Среди городов-миллионников он занял последнее место.