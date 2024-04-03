В Красноярском крае мужчина провалился под лед на реке Ангара

не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание; раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение по направлению течения; попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ноги на лед; если лед выдержал, медленно ползите или перекатывайтесь к берегу; ползите в ту сторону — откуда пришли, ведь лед здесь уже проверен на прочность.