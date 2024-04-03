В Красноярском крае мужчина провалился под лед на реке Ангара

Об этом рассказали в Службе спасения региона.
Все произошло вечером 2 апреля в селе Богучаны. О мужчине, который находится по пояс в ледяной воде, очевидцы сообщили по телефону 112. На место происшествия оперативно выехали сотрудники Богучанского поисково-спасательного отряда.
На момент прибытия спасателей, мужчина находился на льду реки, он смог самостоятельно выбраться из ледяной воды. Сотрудники Богучанского поисково-спасательного отряда доставили пострадавшего домой, от помощи медиков он отказался.
«Напоминаем жителям края, что лед на водоемах края сейчас непрочный. Выходить, а тем более выезжать на лед в это время крайне опасно», — обратились к жителям региона в Службе спасения.
Если вы провалились в холодную воду:
не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание; раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение по направлению течения; попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ноги на лед; если лед выдержал, медленно ползите или перекатывайтесь к берегу; ползите в ту сторону — откуда пришли, ведь лед здесь уже проверен на прочность.