Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае мужчина провалился под лед на реке Ангара

В Богучанском районе 44-летний мужчина по пояс провалился под лед на реке Ангара.

Источник: Соцсети

Об этом рассказали в Службе спасения региона.

Все произошло вечером 2 апреля в селе Богучаны. О мужчине, который находится по пояс в ледяной воде, очевидцы сообщили по телефону 112. На место происшествия оперативно выехали сотрудники Богучанского поисково-спасательного отряда.

На момент прибытия спасателей, мужчина находился на льду реки, он смог самостоятельно выбраться из ледяной воды. Сотрудники Богучанского поисково-спасательного отряда доставили пострадавшего домой, от помощи медиков он отказался.

«Напоминаем жителям края, что лед на водоемах края сейчас непрочный. Выходить, а тем более выезжать на лед в это время крайне опасно», — обратились к жителям региона в Службе спасения.

Если вы провалились в холодную воду:

не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание; раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение по направлению течения; попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ноги на лед; если лед выдержал, медленно ползите или перекатывайтесь к берегу; ползите в ту сторону — откуда пришли, ведь лед здесь уже проверен на прочность.