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Бывшая глава управления городской среды во Владивостоке пойдет под суд из-за халатности

Суд рассмотрит уголовное дело в отношении Натальи Руденко из-за благоустройства Орлиной сопки.

Источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке в суд направили уголовное дело в отношении бывшей главы управления городской среды была уволена Наталья Руденко. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, ее обвиняют по статье о халатности при благоустройстве территории на сопке Орлиное гнездо. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

По версии следствия, в декабре 2022 года, благодаря Наталье Руденко были выделены деньги на благоустройство сопки, однако оказалось, что планируемый участок не принадлежал муниципалитету. В итоге бюджет города понес ущерб на сумму в 2,8 миллиона рублей.

«Деньги были возвращены получателем субсидии после вмешательства прокуратуры», — добавили в ведомстве.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что Наталью Руденко уволили с должности главы управления городской среды из-за скандала, связанным с Морским кладбищем.