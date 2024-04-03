Бывшая глава управления городской среды во Владивостоке пойдет под суд из-за халатности

Во Владивостоке в суд направили уголовное дело в отношении бывшей главы управления городской среды была уволена Наталья Руденко. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, ее обвиняют по статье о халатности при благоустройстве территории на сопке Орлиное гнездо. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».