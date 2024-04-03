Бывшая глава управления городской среды во Владивостоке пойдет под суд из-за халатности

Во Владивостоке в суд направили уголовное дело в отношении бывшей главы управления городской среды была уволена Наталья Руденко. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, ее обвиняют по статье о халатности при благоустройстве территории на сопке Орлиное гнездо. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
По версии следствия, в декабре 2022 года, благодаря Наталье Руденко были выделены деньги на благоустройство сопки, однако оказалось, что планируемый участок не принадлежал муниципалитету. В итоге бюджет города понес ущерб на сумму в 2,8 миллиона рублей.
«Деньги были возвращены получателем субсидии после вмешательства прокуратуры», — добавили в ведомстве.
Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что Наталью Руденко уволили с должности главы управления городской среды из-за скандала, связанным с Морским кладбищем.