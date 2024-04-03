Скончался первый спикер сената Казахстана Байгелди Омирбек

Отмечается, что Байгелди Омирбек является первым председателем сената парламента Республики Казахстан. Этот пост он занимал с 1996 по 1999 год. Байгелди Омирбек родился в 1939 году в селе Кзыл-Октябрь Джамбулской области (КазССР). Начинал свой трудовой путь рабочим колхоза Кзыл-Октябрь Джамбулского района Джамбулской области. В 1990 годы был председателем Джамбулского облисполкома, главой Жамбылской областной администрации, советником президента Казахстана. Был депутатом сената парламента первого, второго, третьего и четвертого созывов. В общей сложности проработал в сенате парламента более 16 лет.