Объезд улицы Баррикад для строительства теплового луча готовят в Иркутске

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе городской администрации, альтернативный проезд призван минимизировать неудобства для автомобилистов в период перекрытия протяжённого участка улицы Баррикад. По объездной можно будет преодолеть участок от Маратовской развязки до улицы Фридриха Энгельса. Расположена она между Ушаковской набережной и рынками автозапчастей.