Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Объезд улицы Баррикад для строительства теплового луча готовят в Иркутске

К обустройству объекта уже приступили специалисты «Иркутскавтодора».

Источник: Мэрия Иркутска

На время строительства теплового луча в Иркутске обустроят дорогу в объезд ремонтируемого участка улицы Баррикад. К обустройству объекта уже приступили специалисты «Иркутскавтодора».

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе городской администрации, альтернативный проезд призван минимизировать неудобства для автомобилистов в период перекрытия протяжённого участка улицы Баррикад. По объездной можно будет преодолеть участок от Маратовской развязки до улицы Фридриха Энгельса. Расположена она между Ушаковской набережной и рынками автозапчастей.

Известно, что объект готов на 30 процентов, в настоящее время нижний слой временной дороги отсыпают щебнем. Завершить строительство объездной дороги планируют до 10 мая.