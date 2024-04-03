Объезд улицы Баррикад для строительства теплового луча готовят в Иркутске

На время строительства теплового луча в Иркутске обустроят дорогу в объезд ремонтируемого участка улицы Баррикад. К обустройству объекта уже приступили специалисты «Иркутскавтодора».
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе городской администрации, альтернативный проезд призван минимизировать неудобства для автомобилистов в период перекрытия протяжённого участка улицы Баррикад. По объездной можно будет преодолеть участок от Маратовской развязки до улицы Фридриха Энгельса. Расположена она между Ушаковской набережной и рынками автозапчастей.
Известно, что объект готов на 30 процентов, в настоящее время нижний слой временной дороги отсыпают щебнем. Завершить строительство объездной дороги планируют до 10 мая.