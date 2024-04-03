Карта москвича с инклюзивным дизайном: кто и как может ее получить

С осени прошлого года горожанам с инвалидностью I и II группы начали выдавать карты москвича с обновленным инклюзивным дизайном. На них рельефно-точечным шрифтом Брайля нанесена не только надпись «СКМ» («социальная карта москвича»), но и другие важные сведения, такие как ее серия и номер, срок действия, а также телефон горячей линии. Подать заявление на получение такой карты можно на портале mos.ru.