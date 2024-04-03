Карта москвича с инклюзивным дизайном: кто и как может ее получить

С осени прошлого года горожанам с инвалидностью I и II группы начали выдавать карты москвича с обновленным инклюзивным дизайном. На них рельефно-точечным шрифтом Брайля нанесена не только надпись «СКМ» («социальная карта москвича»), но и другие важные сведения, такие как ее серия и номер, срок действия, а также телефон горячей линии. Подать заявление на получение такой карты можно на портале mos.ru.
«Нанесение всей информации на карту москвича шрифтом Брайля позволяет людям с нарушениями зрения в полной мере пользоваться ей без посторонней помощи. Например, по телефону горячей линии горожане могут обратиться за консультацией, а серия и номер карты нужны для того, чтобы записаться на очные или онлайн-занятия проекта “Московское долголетие”», — рассказали в столичном Департаменте информационных технологий.
С помощью карты москвича жители с инвалидностью могут бесплатно ездить в городском транспорте, социальном такси, а также записываться на прием к врачу через инфоматы в поликлиниках. Кроме того, именная пластиковая карта позволяет горожанам получать скидки более чем в 9,5 тысячи предприятиях-партнерах, например в магазинах, аптеках, кафе.
Карта москвича со шрифтом Брайля производится в Зеленограде. Уже на стадии заявки, поступающей на производство, происходит отдельный технологический цикл, отличающийся от изготовления стандартной карты. Для каждого экземпляра создается файл, который содержит индивидуальную информацию, а наносят ее рельефно-точечным шрифтом на разработанном специально для этой цели оборудовании.
Для оформления или замены карты москвича необходимо заполнить электронное заявление на портале mos.ru.
Проверить статус изготовления карты можно в личном кабинете на портале mos.ru в разделе «Заявки и уведомления», с помощью сервиса «Проверка состояния изготовления карты москвича», а также по телефону горячей линии:
Карта москвича будет готова в течение 30 дней с момента подачи заявления. Уведомление о возможности ее получения придет в личный кабинет на портале mos.ru и на электронную почту. Затем карту можно забрать в выбранном центре госуслуг «Мои документы».
Горожанам, которым группа инвалидности установлена бессрочно, карту автоматически перевыпустят перед окончанием ее срока действия. Самостоятельно подавать заявление на замену не нужно.
Карта москвича — один из главных социальных проектов столицы. Именная пластиковая карта выдается жителям Москвы и предоставляет им персональный доступ к городской инфраструктуре. Ее могут получить учащиеся школ и колледжей, студенты, пенсионеры, инвалиды, члены многодетных семей и другие категории граждан.
Повышение доступности массовых социально значимых услуг в электронном виде соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в столице, можно узнать здесь.