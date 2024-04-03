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В столицу хоть каждый день: дальневосточникам озвучили новое расписание авиарейсов Хабаровск — Москва

Появилось летнее расписание рейсов Хабаровск — Москва на 2024 год.

Источник: Комсомольская правда

Москва — самое востребованное направление у авиапассажиров из Хабаровска. Рейсы в столицу совершаются каждый день, но разными авиакомпаниями. От перевозчика зависит и цена билетов. «Комсомольская правда» — Хабаровск" собрала полную информацию о расписании летних рейсов Москва — Хабаровск в 2024 году и стоимости билетов.

*Данные актуальны на момент публикации.

САМОЛЕТ ХАБАРОВСК — МОСКВА: ЛЕТНЕЕ РАСПИСАНИЕ РЕЙСОВ В 2024 ГОДУ

Расписание рейсов Хабаровск — Москва меняется в зависимости от сезона. Летом число полетов увеличивается. Рассказываем, каким будет расписание полетов в Москву их Хабаровска в весенне-летнем сезоне 2024 года (время везде указано местное, в зависимости от расположения аэропорта прибытия или отправления).

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ НА РЕЙСЫ ХАБАРОВСК — МОСКВА

Цена билетов на прямой самолет Хабаровск — Москва зависит от авиакомпании, которая выполняет рейс. Самый дешевый вариант обойдется примерно в 15−17 тысяч рублей. Детский билет стоит меньше. Но скидка действует только для пассажиров младше 12 лет.

По направлению Хабаровск — Москва авиабилеты можно приобрести по программе субсидирования. ОВ таком случае стоимость полета для взрослых составит 10 200 рублей, а для детей до 12 лет — 5 400 рублей.