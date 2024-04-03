В столицу хоть каждый день: дальневосточникам озвучили новое расписание авиарейсов Хабаровск — Москва

Москва — самое востребованное направление у авиапассажиров из Хабаровска. Рейсы в столицу совершаются каждый день, но разными авиакомпаниями. От перевозчика зависит и цена билетов. «Комсомольская правда» — Хабаровск" собрала полную информацию о расписании летних рейсов Москва — Хабаровск в 2024 году и стоимости билетов.