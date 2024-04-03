Сегодня на Чертугеевском полуострове в Иркутске проведут контролируемые отжиги сухой травы

Их организует администрация города при участии сотрудников первого пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по региону, МКУ «Безопасный город» и добровольческого спасательного отряда «111.62».
Сегодня планируется отжечь территорию площадью 30 га. Работы начнутся в 14:30. Такие мероприятия проводятся под надзором специалистов для ликвидации сухой травы и предотвращения стихийных возгораний, сообщает пресс-служба администрации города.
Горожан просят сохранять спокойствие, а также не поджигать траву самостоятельно: такие действия могут спровоцировать крупные пожары.
Контролируемые отжиги в Иркутске будут осуществляться до введения на территории региона особого противопожарного режима, который начнет действовать в конце апреля — начале мая.