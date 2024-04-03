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Сегодня на Чертугеевском полуострове в Иркутске проведут контролируемые отжиги сухой травы

Иркутск, НИА-Байкал — В Иркутске 3 апреля на Чертугеевском полуострове состоятся контролируемые отжиги сухой растительности.

Их организует администрация города при участии сотрудников первого пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по региону, МКУ «Безопасный город» и добровольческого спасательного отряда «111.62».

Сегодня планируется отжечь территорию площадью 30 га. Работы начнутся в 14:30. Такие мероприятия проводятся под надзором специалистов для ликвидации сухой травы и предотвращения стихийных возгораний, сообщает пресс-служба администрации города.

Горожан просят сохранять спокойствие, а также не поджигать траву самостоятельно: такие действия могут спровоцировать крупные пожары.

Контролируемые отжиги в Иркутске будут осуществляться до введения на территории региона особого противопожарного режима, который начнет действовать в конце апреля — начале мая.

МЧС