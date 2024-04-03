В Новосибирске 51 девушка решила продать девственность

На сайте, где девушки могут выставить предложение по продаже своей девственности из любой точки мира, встретилось немало новосибирских девушек.
Возрастная категория девушек разная, начиная от 18 лет и заканчивая 35. На сайте можно ознакомиться с их фотографиями, однако лица девушек закрывают по правилам сайта.
В своих профилях жительницы Новосибирска описывают внешние данные, чтобы будущий партнер понимал, как выглядит девушка. Также они часто упоминают свои увлечения и хобби, кто-то уточняет, что ни разу не был в отношениях, некоторые пишут, что готовы пройти медосмотр.
Среди всех представительниц самой взрослой считается девушка под ником Mila. По описанию профиля, она продает свою девственность за один миллион долларов из-за того, что устала жить в ожиданиях того самого мужчины-мечты.
«Верю в любовь, но устала ждать своего принца», — написала девушка.
Также на сайте встретилась и мусульманка — на фотографии она покрыта, а в описании пишет о себе как о девушке с очень красивой фигурой и лицом.
За свою девственность девушка просит 20 тысяч долларов.