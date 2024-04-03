В Новосибирске 51 девушка решила продать девственность

В своих профилях жительницы Новосибирска описывают внешние данные, чтобы будущий партнер понимал, как выглядит девушка. Также они часто упоминают свои увлечения и хобби, кто-то уточняет, что ни разу не был в отношениях, некоторые пишут, что готовы пройти медосмотр.