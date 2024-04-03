Резко похолодало: мокрый снег и сильный ветер ожидаются в Беларуси в среду

МИНСК, 3 апр — Sputnik. В Беларуси в среду ожидается резкое изменение погодных условий, в стране ощутимо похолодает, сообщили в Белгидромете.
По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачно, пройдут дожди, по северной половине страны с мокрым снегом. Ветер южный с переходом на северо-западный 5−10 м/с, во многих районах порывы будут достигать 15−20 м/с. Дневная температура воздуха будет колебаться от +3°С по северу до +14°С по юго-востоку Беларуси.
Синоптики объявили на среду оранжевый уровень опасности из-за резкого похолодания, сильных осадков и порывистого ветра.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что резкая смена погодных условий негативно сказывается на иммунитете, может даже увеличиться заболеваемость респираторными инфекциями. Сильный и порывистый ветер может стать причиной перебоев энергоснабжения, а обильные осадки — снизить видимость и затруднить движение транспорта.
Спасатели отмечают, что такая погода может привести к повреждению линий электропередачи, подтоплению отдельных домов, хозпостроек, автодорог. Кроме того, ветер может повредить и даже обрушить слабо укрепленные конструкции, кровли зданий и сооружений, а также падению деревьев.
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Прогноз погоды по регионам.
В Минске и Гродно воздух прогреется до +6…+8°C. В этих городах в среду установится облачная погода, в Минске временами пройдет идти дождь, возможен мокрый снег, в Гродно также небольшой кратковременный дождь и есть вероятность, что выпадет мокрый снег. Ветер северо-западный 5−10 м/с с порывами до 15−20 м/с.
В Могилеве также облачно и временами дождь (вероятность осадков 80−90%). Столбик термометра в областном центре поднимется сегодня до +7…+9°C. Ветер западный 5−10 м/с с порывами до 15−20 м/с.
В Витебске — схожие погодные условия: облачно, временами дождь, возможен мокрый снег, +5…+7°C, ветер юго-западный 5−10 м/с с порывами до 15−20 м/с.
Немного теплее будет в Бресте и Гомеле: +9…+11°C и +10…+12°C соответственно. В областных центрах синоптики обещают облачность и дождь. Ветер западный 5−10 м/с с порывами до 15−20 м/с.