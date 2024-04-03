Резко похолодало: мокрый снег и сильный ветер ожидаются в Беларуси в среду

По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачно, пройдут дожди, по северной половине страны с мокрым снегом. Ветер южный с переходом на северо-западный 5−10 м/с, во многих районах порывы будут достигать 15−20 м/с. Дневная температура воздуха будет колебаться от +3°С по северу до +14°С по юго-востоку Беларуси.