В Приангарье стартовал очный этап регионального конкурса «Сердце отдаю детям»

В первом туре конкурсанты проведут мастер-класс «Новые формы организации обучения и воспитания детей в дополнительном образовании» и поучаствуют в групповом импровизационном конкурсе по проектированию образовательного пространства для развития детских талантов. Во втором туре педагоги пройдут «Педагогическое многоборье». Завершит испытания конкурс «Высшая лига дополнительного образования детей» — профессиональный диалог с представителем министерства образования Иркутской области. Победитель будет объявлен 4 апреля 2024 года.