В Приангарье стартовал очный этап регионального конкурса «Сердце отдаю детям»

Организаторы мероприятия — министерство образования Иркутской области и региональный институт развития образования.
«Этим конкурсом открывается марафон профессиональных конкурсов для педагогов региона. На этой неделе в него включатся молодые учителя и начинающие руководители — участники конкурсов “Новая волна” и “Дебют”. 15 апреля стартуют региональные этапы Всероссийских конкурсов “Учитель года” и “Воспитатель года России”, — сообщил министр образования Иркутской области Максим Парфенов.
Министр напомнил, что конкурсы педагогического профмастерства направлены на совершенствование профессионального уровня и повышение престижа профессии учителя как одну из ключевых целей реализации президентского национального проекта «Образование».
В конкурсе «Сердце отдаю детям» 14 педагогов дополнительного образования представляют Ангарск, Братск, Иркутск, Зиму, Черемхово, а также Братский, Заларинский, Куйтунский, Ольхонский, Тайшетский, Усть-Илимский, Усть-Кутский, районы.
В первом туре конкурсанты проведут мастер-класс «Новые формы организации обучения и воспитания детей в дополнительном образовании» и поучаствуют в групповом импровизационном конкурсе по проектированию образовательного пространства для развития детских талантов. Во втором туре педагоги пройдут «Педагогическое многоборье». Завершит испытания конкурс «Высшая лига дополнительного образования детей» — профессиональный диалог с представителем министерства образования Иркутской области. Победитель будет объявлен 4 апреля 2024 года.