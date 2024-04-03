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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в девяти городах Казахстана

Благоприятные метеорологические условия 2 апреля ожидаются в большинстве городов Казахстана, передаёт BaigeNews со ссылкой на РГП «Казгидромет».


Сейчас в Ричмонде: +13° 4 м/с 88% 749 мм рт. ст. +14°
Источник: Baigenews

«3 апреля 2024 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городах Караганда, Жезказган, Балхаш, Темиртау, Уральск, Актобе, Алматы, Астана, ночью Атырау», — говорится в сообщении.

К слову, неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).