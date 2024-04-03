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В Новосибирске оцепили территорию Заельцовского бора из-за ловли медведя

В Новосибирске очевидцы сообщили о ловле медведя в Заельцовском бору.

В Новосибирске оцепили Заельцовский бор из-за гуляющего медведя. Об этом корреспонденту Сиб.фм сообщили очевидцы.

По их словам, животное увидели на конечной 72 маршрутного такси. О появлении медведя в этом районе подтвердили в пресс-службе Минприроды региона.

«В районе Заельцовского бора и парка, по свидетельствам очевидцев, видели медведя. Появилась такая информация. Сейчас там работают специалисты. Медведь пока не обнаружен, поиски продолжаются. Территорию оцепили», — поделились информацией в Минприроды.

Специалист отметила, что подобные случаи уже были, когда в период миграции и после спячки животные выходили практически в город.

флора и фауна