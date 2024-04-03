В Новосибирске оцепили территорию Заельцовского бора из-за ловли медведя

«В районе Заельцовского бора и парка, по свидетельствам очевидцев, видели медведя. Появилась такая информация. Сейчас там работают специалисты. Медведь пока не обнаружен, поиски продолжаются. Территорию оцепили», — поделились информацией в Минприроды.