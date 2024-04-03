Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Новосибирска пожаловались на аварийное состояние улицы Мира

Местные жители бояться, что дорогу так и не отремонтируют.

Источник: Аргументы и факты

В Новосибирске с наступлением весны множество улиц покрылись ямами. На левом берегу одним из лидеров антирейтинга стала улица Мира. Местные жители жалуются на её удручающее состояние и неясные перспективы ремонта.

Жительница микрорайона Расточка Алена в ужасе от состояния дороги. Она отмечает, что речь о ремонте дорожного покрытия ведется последние два года, однако до сих пор подрядчик не выбран. Что именно войдет в план работ тоже непонятно, поскольку обновления требуют и трамвайные рельсы.

«Когда открылась “Мега” наша улица перестала быть тихой и спокойной. Здесь довольно активное движение. Однако капитального ремонта не было лет десять. Местные уже выучили, где есть участки без ям, но их катастрофически мало. Недавно заказывала такси, а водитель начал ворчать, что не хочет ехать к нам. Ощущение, что у нас тут нет ни одной ливневки, потому что все лужах. Дорога выглядит как после катастрофы», — пожаловалась сибирячка.

По ее словам, многие начали объезжать улицу Мира по параллельной Бурденко, состояние которой тоже не идеально.

На ремонт улицы Мира уже объявляли два тендера, однако никто из подрядчиков не захотел участвовать. Алена отправляла запрос в администрацию о планах на обновление дороги. Ей ответили, что Мира стоит в графике на 2024−2025 год, однако точных сроков и объемов ремонта не указали.

Накануне в паблике «АСТ-54» опубликовали видео, в котором трамвай № 10 едет по Мира. При этом вагон очень сильно раскачивается. В комментариях отметили, что поездка по улице способна заменить аттракцион.

Редакция «АиФ-Новосибирск» отправила запрос о ремонте улицы Мира в мэрию города.

Напомним, опубликован рейтинг самых опасных дорог Новосибирска.