Жители Новосибирска пожаловались на аварийное состояние улицы Мира

В Новосибирске с наступлением весны множество улиц покрылись ямами. На левом берегу одним из лидеров антирейтинга стала улица Мира. Местные жители жалуются на её удручающее состояние и неясные перспективы ремонта.
«Когда открылась “Мега” наша улица перестала быть тихой и спокойной. Здесь довольно активное движение. Однако капитального ремонта не было лет десять. Местные уже выучили, где есть участки без ям, но их катастрофически мало. Недавно заказывала такси, а водитель начал ворчать, что не хочет ехать к нам. Ощущение, что у нас тут нет ни одной ливневки, потому что все лужах. Дорога выглядит как после катастрофы», — пожаловалась сибирячка.
По ее словам, многие начали объезжать улицу Мира по параллельной Бурденко, состояние которой тоже не идеально.
Накануне в паблике «АСТ-54» опубликовали видео, в котором трамвай № 10 едет по Мира. При этом вагон очень сильно раскачивается. В комментариях отметили, что поездка по улице способна заменить аттракцион.
Редакция «АиФ-Новосибирск» отправила запрос о ремонте улицы Мира в мэрию города.
Напомним, опубликован рейтинг самых опасных дорог Новосибирска.