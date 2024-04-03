Жители Новосибирска пожаловались на аварийное состояние улицы Мира

«Когда открылась “Мега” наша улица перестала быть тихой и спокойной. Здесь довольно активное движение. Однако капитального ремонта не было лет десять. Местные уже выучили, где есть участки без ям, но их катастрофически мало. Недавно заказывала такси, а водитель начал ворчать, что не хочет ехать к нам. Ощущение, что у нас тут нет ни одной ливневки, потому что все лужах. Дорога выглядит как после катастрофы», — пожаловалась сибирячка.