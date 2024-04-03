Красноярка высудила более 400 тысяч за недоблагоустройство семейного захоронения

В ведомстве рассказали подробности. Началась эта история еще в июле 2022 года. Женщина обратилась в некую фирму, обсудили объем работ, прописали их в договоре. До конца августа 2022 года подрядчик должен был провести демонтаж пяти памятников, залить бетонное основание для пяти ячеек, установить демонтированные памятники, уложить плитку, смонтировать три цветника и обустроить место на две ячейки.