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Красноярка высудила более 400 тысяч за недоблагоустройство семейного захоронения

Красноярскую фирму наказали рублем за халатное отношение к заказчице.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора помогли жительнице Красноярска наказать рублем фирму за наплевательское отношение к работе и заказчице. Женщина хотела привести в порядок участок с семейными захоронениями на «Бадалыке», а вместо этого получила головную боль и в целом негативные эмоции.

В ведомстве рассказали подробности. Началась эта история еще в июле 2022 года. Женщина обратилась в некую фирму, обсудили объем работ, прописали их в договоре. До конца августа 2022 года подрядчик должен был провести демонтаж пяти памятников, залить бетонное основание для пяти ячеек, установить демонтированные памятники, уложить плитку, смонтировать три цветника и обустроить место на две ячейки.

За все фирма запросила 266 тысяч рублей, заказчица оплатила их авансом в полном объеме. Однако увидела результат и была разочарована: рабочие бросили работу на половине: памятники выворотили, залили бетонное основание, обустроили место под одну ячейку.

Женщина не раз звонила в фирму, ходила туда, просила завершить работу. Но ее засыпали только обещаниями, а потом, видимо и вовсе махнули рукой. Тогда она весной 2023 года отправилась в Роспотребнадзор, где ей помогли составить исковое заявление.

Суд, рассмотрев иск и приняв во внимание, что компания нарушила вновь согласованный срок и оставшиеся работы так и не выполнила. Следовательно должна компенсировать и убытки, и моральный вред. Итого 438 тысяч рублей. Решение суда уже вступило в законную силу.

ЖКХ