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Вертолёт МЧС привёз пожарных на Большой Уссурийский остров у Хабаровска

Десант будет дежурить в районе расположения дач хабаровчан.

Источник: Соцсети

ГУ МЧС России по Хабаровскому краю направило на остров Большой Уссурийский контингент пожарных, которые разместятся на территории до мая. Ведомство ежегодно в пожароопасный период командирует спасателей на острова в пригороде краевой столицы, где расположены дачи горожан, — сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

 — Сейчас прибыла первая группа парней с оборудованием. Прилетели на вертолете, он отправился за второй группой. Наверное, и на соседнем острове Кабельный будут дежурить, — рассказала жительница поселка Уссурийский Светлана Бурова.

МЧС уже несколько лет размещает пожарных на островах весной и осенью, когда есть угроза возникновения палов на дачных участках. Спасатели обладают всей необходимой техникой для ликвидации огня и патрулирования территории..

Напомним, вчера в районе поселка Уссурийский возник сильный пожар, но он был ликвидирован силами местных жителей, никто не пострадал. Сам по себе поселок Уссурийский является труднодоступной территорией.

МЧС