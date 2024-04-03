Михаил Котюков анонсировал строительство под Красноярском крупного логистического центра

— Поддержал инвестиционные планы компании — они подтверждают роль Красноярского края как одного из ключевых пунктов в схеме перевозки грузов по России. Предложил Татьяне Бакальчук не только строить здесь бизнес, но и активно включиться в поддержку социальных и общественных проектов региона, — подчеркнул Михаил Котюков.