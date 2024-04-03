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Михаил Котюков анонсировал строительство под Красноярском крупного логистического центра

Компания «Вайлдберриз» планирует создать девять тысяч новых рабочих мест.

Источник: Правительство Красноярского края

Сегодня губернатор Красноярского края Михаил Котюков провел рабочую встречу с генеральным директором «Вайлдберриз» Татьяной Бакальчук.

В ходе встречи обсуждались различные аспекты строительства в Емельяновском районе логистического центра компании. В планах у онлайн-ритейлера создание в регионе девяти тысяч новых рабочих мест, а также различные меры по стимулированию развития предпринимательства.

Реализация проекта позволит жителям региона получать свои заказы существенно быстрее. На земельном участке, выбранном под строительство логистического комплекса, уже идут изыскания.

— Поддержал инвестиционные планы компании — они подтверждают роль Красноярского края как одного из ключевых пунктов в схеме перевозки грузов по России. Предложил Татьяне Бакальчук не только строить здесь бизнес, но и активно включиться в поддержку социальных и общественных проектов региона, — подчеркнул Михаил Котюков.