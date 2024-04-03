Михаил Котюков анонсировал строительство под Красноярском крупного логистического центра

Сегодня губернатор Красноярского края Михаил Котюков провел рабочую встречу с генеральным директором «Вайлдберриз» Татьяной Бакальчук.
В ходе встречи обсуждались различные аспекты строительства в Емельяновском районе логистического центра компании. В планах у онлайн-ритейлера создание в регионе девяти тысяч новых рабочих мест, а также различные меры по стимулированию развития предпринимательства.
Реализация проекта позволит жителям региона получать свои заказы существенно быстрее. На земельном участке, выбранном под строительство логистического комплекса, уже идут изыскания.
— Поддержал инвестиционные планы компании — они подтверждают роль Красноярского края как одного из ключевых пунктов в схеме перевозки грузов по России. Предложил Татьяне Бакальчук не только строить здесь бизнес, но и активно включиться в поддержку социальных и общественных проектов региона, — подчеркнул Михаил Котюков.