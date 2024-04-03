Под Минусинском полицейские применили оружие для остановки пьяного лихача

Под Минусинском полицейским пришлось применить табельное оружие, чтобы задержать пьяного лихача. Об этом сообщили в МВД.
28 марта полицейские получили информацию об автомобиле без знаков, который ехал со стороны Шушенского в сторону Минусинска. На ВАЗ-2106 не было регистрационных знаков, а водитель выезжал на встречную полосу, создавая опасные ситуации.
Сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль, но мужчина проигнорировал требование. Тогда полицейские отправились в погоню за нарушителем. Лихач на высокой скорости пытался оторваться от полиции на трассе Р-257.
За рулём оказался 41-летний житель Минусинского района с признаками алкогольного опьянения. Машину поместили на спецстоянку.
«В отношении лихача составлены административные материалы по ч. 3 ст. 12.8, ч. 2 ст. 12.25, ч. 1 ст. 12.3, ст. 12.6 и ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ. За управление автомобилем в нетрезвом виде судом мужчине назначен административный арест сроком на 10 суток», — сказали в МВД.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярском крае пьяный автомобилист пытался скрыться от полиции, заехав во двор своего дома.