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Под Минусинском полицейские применили оружие для остановки пьяного лихача

Автомобилист ехал на автомобиле без регистрационных знаков и создавал аварийные ситуации.

Источник: ГУ МВД

Под Минусинском полицейским пришлось применить табельное оружие, чтобы задержать пьяного лихача. Об этом сообщили в МВД.

28 марта полицейские получили информацию об автомобиле без знаков, который ехал со стороны Шушенского в сторону Минусинска. На ВАЗ-2106 не было регистрационных знаков, а водитель выезжал на встречную полосу, создавая опасные ситуации.

Сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль, но мужчина проигнорировал требование. Тогда полицейские отправились в погоню за нарушителем. Лихач на высокой скорости пытался оторваться от полиции на трассе Р-257.

Инспекторы предупреждали мужчину о применении огнестрельного оружия, после чего открыли огонь по колёсам «жигулей». Мужчина остановился.

За рулём оказался 41-летний житель Минусинского района с признаками алкогольного опьянения. Машину поместили на спецстоянку.

«В отношении лихача составлены административные материалы по ч. 3 ст. 12.8, ч. 2 ст. 12.25, ч. 1 ст. 12.3, ст. 12.6 и ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ. За управление автомобилем в нетрезвом виде судом мужчине назначен административный арест сроком на 10 суток», — сказали в МВД.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярском крае пьяный автомобилист пытался скрыться от полиции, заехав во двор своего дома.

ГИБДД