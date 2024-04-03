В Башкирии отмечается резкий подъем уровня воды в трех реках

На реке Уршак возле села Камчалытамак Давлекановского района уровень воды за сутки поднялся на 152 см, текущий уровень составил 409 см. На реке Каряка рядом с деревней Верхнеакбашево Кушнаренковского района уровень воды за сутки поднялся на 133 см и составил 328 см. На реке Узень в районе населенного пункта Бекетово Кармаскалинского района зафиксирован рост на 134 см. Текущий уровень воды составил 215 см. На реке Таналык возле села Самарское Хайбулинского района динамика роста воды составила 87 см. Текущий уровень воды составил 534 см.