Для Омска закупят новую партию проездных карт «Омка»

Карты должны быть оснащены встроенным микропроцессором с бесконтактным интерфейсом и программой «Автоматизированная система оплаты проезда» от разработчика «Удобный маршрут». Контракт за 368 тысяч рублей заключили с компанией «ВДМ ГРУПП», которая поставит карты до 15 мая.