Для Омска закупят новую партию проездных карт «Омка»

Ранее портал Om1.ru писал о том, что проездные «Омка» закончились в омских киосках. АО «Пассажирсервис» собирается закупить новую партию таких карт. Информация об этом появилась на сате Госзакупок.
Заказать планируют 23 тысячи карт: 3 150 — для студентов, 5 600 — для пенсионеров, 5 600 — для школьников, 8 400 — для граждан, 150 — для операторов и 100 — для администраторов.
Карты должны быть оснащены встроенным микропроцессором с бесконтактным интерфейсом и программой «Автоматизированная система оплаты проезда» от разработчика «Удобный маршрут». Контракт за 368 тысяч рублей заключили с компанией «ВДМ ГРУПП», которая поставит карты до 15 мая.