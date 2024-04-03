Акимат Шымкента обратился к жителям города

Обращение к жителям города опубликовано на странице в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России).
«Сообщаем, что согласно распоряжению акима Шымкента, отопительный сезон 2023−2024 гг. в госучреждениях, предприятиях, объектах социальной сферы, а также в многоэтажных жилых домах и индивидуальных жилых домах закончился 2 апреля», — сказано в публикации.
По данным РГП «Казгидромет», днем температура воздуха в Шымкенте поднимается до 19 градусов тепла. Подробнее ознакомиться с прогнозом погоды в мегаполисе с 3 по 5 апреля можно по ссылке.