Торт в виде кроссовка: 11-летняя девочка из Новосибирска прошла в финал кондитерского шоу

11-летняя Мирослава Зуборцева из Новосибирска прошла в финал шоу «Кондитер. Дети» на канале «Пятница». Девочка покорила жюри необычным тортом в виде пары розовых кроссовок на зеленой подставке.
Свою работу она назвала «Антигравитация». А состоял десерт из шоколадного бисквита и крем-чиза.
— Задумка необычная, и подобный декор я не видел еще в нашем проекте, — рассказал ведущий Ренат Агзамов.
Мирославе вручили фартук финалиста. В последнем испытании, куда прошли только лучшие дети и подростки-кондитеры, конкурсанты должны испечь огромный торт для звездного гостя.