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Торт в виде кроссовка: 11-летняя девочка из Новосибирска прошла в финал кондитерского шоу

11-летняя девочка из Новосибирска прошла в финал шоу «Кондитер. Дети».

Источник: Скриншот

11-летняя Мирослава Зуборцева из Новосибирска прошла в финал шоу «Кондитер. Дети» на канале «Пятница». Девочка покорила жюри необычным тортом в виде пары розовых кроссовок на зеленой подставке.

Свою работу она назвала «Антигравитация». А состоял десерт из шоколадного бисквита и крем-чиза.

— Задумка необычная, и подобный декор я не видел еще в нашем проекте, — рассказал ведущий Ренат Агзамов.

Мирославе вручили фартук финалиста. В последнем испытании, куда прошли только лучшие дети и подростки-кондитеры, конкурсанты должны испечь огромный торт для звездного гостя.

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