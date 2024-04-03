В Кемерове 4 апреля вновь массово проверят водителей

Для пьяных водителей или отказавшихся от медосвидетельствования предусмотрен штраф 30 тысяч рублей и лишения водительских прав от 1,5 до 2 лет. Нетрезвых водителей, которые на момент задержания уже были лишены права, ждёт уголовная ответственность в соответствии со ст. 264.1 УК РФ.