В Кемерове 4 апреля вновь массово проверят водителей

Как сообщают сотрудники Госавтоинспекции Кузбасса, завтра, 4 апреля, инспекторы массово проверят водителей. Мероприятие направлено на пресечение нарушений по перевозке детей-пассажиров.
«Дети до 7 лет должны перевозиться только с использованием автокресла. Пассажиры в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) на переднем сиденье также должны быть пристегнуты с помощью удерживающих систем. На заднем сиденье допускается использование штатных ремней безопасности. Наказание — штраф 3 тыс. рублей», — напоминает Кемеровская Госавтоинспекция.
Для пьяных водителей или отказавшихся от медосвидетельствования предусмотрен штраф 30 тысяч рублей и лишения водительских прав от 1,5 до 2 лет. Нетрезвых водителей, которые на момент задержания уже были лишены права, ждёт уголовная ответственность в соответствии со ст. 264.1 УК РФ.