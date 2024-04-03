Ветеранам труда Иркутской области компенсируют 50% расходов на оплату ЖКУ

Ветеранам труда Иркутской области компенсируют 50% расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщают в управлении соцзащиты населения по Тайшетскому району.
В учреждении отмечают, что компенсация предоставляется при наличии прописки и отсутствии задолженности по оплате жилья и коммуналки.
— Компенсируются следующие оплаты: найм для жилых помещений, предоставленных нанимателям жилищного фонда социального использования, отопление, горячее и холодное водоснабжение, электрическая энергия, газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо, включая его доставку. А также плата за отведение сточных вод, вывоз ТБО, общедомовое содержание жилья, взнос на капитальный ремонт для жилого помещения, которые находится в частной собственности, — говорят в учреждении.
Можно подать заявление на данную меру социальной поддержки через госуслуги. А также обратиться в МФЦ или в управлении соцзащиты по месту жительства.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что почти 85 тысяч жителей Приангарья проголосовали за благоустройство территорий.