Ветеранам труда Иркутской области компенсируют 50% расходов на оплату ЖКУ

— Компенсируются следующие оплаты: найм для жилых помещений, предоставленных нанимателям жилищного фонда социального использования, отопление, горячее и холодное водоснабжение, электрическая энергия, газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо, включая его доставку. А также плата за отведение сточных вод, вывоз ТБО, общедомовое содержание жилья, взнос на капитальный ремонт для жилого помещения, которые находится в частной собственности, — говорят в учреждении.