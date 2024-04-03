Владелец красноярской сети «Светофор» Шнайдер стал долларовым миллиардером

Один из основателей красноярской торговой сети «Светофор» стал долларовым миллиардером. Об этом сообщает издание Forbes.
57-летний бизнесмен Сергей Шнайдер попал в перечень долларовых миллиардеров. Его состояние за 2023 год оценивается в 1,4 миллиарда долларов.
По подсчётам издания, торговая сеть за 2021 и 2022 годы выплатила владельцам около 14 миллиардов рублей дивидендов до вычета налогов.
Напомним, что «Светофор» был создан красноярской семьёй Шнайдеров в 2009 году. В 2019 году семья попала в перечень богатейших семей России с состоянием 650 млн долларов. Сейчас сеть магазинов представлена в разных городах России, а также в Казахстане, Белоруссии. Развивается сеть Mere в Европе.
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