Владелец красноярской сети «Светофор» Шнайдер стал долларовым миллиардером

Напомним, что «Светофор» был создан красноярской семьёй Шнайдеров в 2009 году. В 2019 году семья попала в перечень богатейших семей России с состоянием 650 млн долларов. Сейчас сеть магазинов представлена в разных городах России, а также в Казахстане, Белоруссии. Развивается сеть Mere в Европе.