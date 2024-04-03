Фермерский рынок у Химфармзавода вновь откроется в Хабаровске

Вместе с тем, администрация Хабаровска отметила, точки с продажей продукции для садоводов будут временными, так как в будущем на месте рынка хотят построить ливневый коллектор. Против подобного строительства еще в 2020 году выступили дочь облагородившего этот рынок индивидуального предпринимателя Леонида Лехан Юлия и общественность. Последние настаивали на том, что рынок крайне необходим и удобен, а Юлия Лехан отмечала, что, когда группа энтузиастов взялась за эту площадку, городские чиновники начинание поддержали. Выдали все разрешения. Но потом политика резко изменилась, и мэрия пошла в суд с требованием освободить муниципальную собственность. Однако на этом хабаровчане не остановились и собрали почти 8 тысяч подписей «за» сохранение рынка.



Решением о размещении временных торговых рядов точка в спорах между общественностью, предпринимателями и мэрией была поставлена. Близ рынка установили табличку «паспорт объекта» и объявили конкурс на право содержания территории.