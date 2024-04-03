Фермерский рынок у Химфармзавода вновь откроется в Хабаровске

Фермерский рынок, существующий в Хабаровске уже много лет на остановке «Химфармзавод», вновь откроется в этом году. Как отметили в администрации краевой столицы, на участке предусмотрено 80 торговых мест, 10 из которых бесплатно предоставят пенсионерам, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Вместе с тем, администрация Хабаровска отметила, точки с продажей продукции для садоводов будут временными, так как в будущем на месте рынка хотят построить ливневый коллектор. Против подобного строительства еще в 2020 году выступили дочь облагородившего этот рынок индивидуального предпринимателя Леонида Лехан Юлия и общественность. Последние настаивали на том, что рынок крайне необходим и удобен, а Юлия Лехан отмечала, что, когда группа энтузиастов взялась за эту площадку, городские чиновники начинание поддержали. Выдали все разрешения. Но потом политика резко изменилась, и мэрия пошла в суд с требованием освободить муниципальную собственность. Однако на этом хабаровчане не остановились и собрали почти 8 тысяч подписей «за» сохранение рынка.
Решением о размещении временных торговых рядов точка в спорах между общественностью, предпринимателями и мэрией была поставлена. Близ рынка установили табличку «паспорт объекта» и объявили конкурс на право содержания территории.
— Управлением инвестиционного развития проведена работа, мы согласовали место размещения торговых рядов. В связи с тем, что бюджет всё-таки ограничен, и спрос от бизнес-сообщества на данный вид деятельности есть, принято решение провести конкурсный отбор на предоставление оборудованной площадки под размещение торговых точек. По его итогам определят организацию, которая будет управлять данной территорией, — сообщил начальник управления инвестиционного развития администрации Хабаровска Руслан Горлов. Принимать заявки на конкурс будут со 2 апреля в течение двух недель. В конце месяца в администрации подведут итоги и решат, кто будет организовывать сезонную торговлю рассадой на торговой площадке в районе остановки «Химфармзавод».
Однако в будущем, когда строительство ливневки все же начнется, рынку придется подвинуться.