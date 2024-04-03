Победители этнофестиваля «МИР Сибири» в Шушенском получат по 300 тысяч рублей

Об этом сообщили в пиар-службе этнофестиваля.
В этом году на конкурсную программу Международного фестиваля этнической музыки и ремесел «МИР Сибири» поступило 305 заявок: 114 на мастеровой конкурс и 191 на этномузыкальный. Среди претендентов на премию «МИРА» — представители 45 субъектов России, а также участники из Индии и Бразилии.
«Заявочную кампанию этого года отличает целеустремленность участников, среди них почти нет случайно узнавших о фестивале “МИР Сибири”. Заявки большинства участников — это итог тщательной подготовки именно для фестиваля в Шушенском. Мне нравится, что в конкурсной программе фестиваля хотят принять участие представители вдумчивой и веселой молодежи, для которых традиционная музыка — это не только выученная сценическая культура, но еще и гармоничная, естественная среда, часть обычной жизни», — отметила координатор этномузыкального конкурса Татьяна Пирогова.
В творческой борьбе финалисты сразятся за главный приз фестиваля — стилизованную под славянскую братину чашу из бронзы и латуни — символ взаимного доверия и духовного единства. В качестве денежного поощрения обладатели Гран-при получат по 300 тыс. рублей, размер денежных премий финалистам в этом году увеличился в полтора раза.
Увидеть выступления самобытных артистов и выставку работ народных умельцев все ценители этники и фольклора смогут с 11 по 14 июля в Шушенском. Напомним, что этнофестиваль «МИР Сибири» проводится в рамках национального проекта «Культура», в прошлом году марафон живого фолка собрал 77,5 тыс. посетителей и вошел в топ-5 российских фестивалей по количеству аудитории.