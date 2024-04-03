Победители этнофестиваля «МИР Сибири» в Шушенском получат по 300 тысяч рублей

«Заявочную кампанию этого года отличает целеустремленность участников, среди них почти нет случайно узнавших о фестивале “МИР Сибири”. Заявки большинства участников — это итог тщательной подготовки именно для фестиваля в Шушенском. Мне нравится, что в конкурсной программе фестиваля хотят принять участие представители вдумчивой и веселой молодежи, для которых традиционная музыка — это не только выученная сценическая культура, но еще и гармоничная, естественная среда, часть обычной жизни», — отметила координатор этномузыкального конкурса Татьяна Пирогова.