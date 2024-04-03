Дети рыдают из-за пистолетиков, взрослые — из-за алкоголя из дьюти-фри: Что забирают при досмотре в аэропорту Сочи

Многие пассажиры сталкиваются с неожиданностями при досмотре в аэропорту Сочи. Сканеры выявляют, казалось бы, безопасные вещи, но которые при этом категорически запрещено проносить в самолет. В ответ на просьбы сотрудников воздушной гавани выбросить предметы в мусорное ведро перед посадкой как у детей, так и взрослых случаются истерики.
— Это моя любимая игрушка, я не отдам! — недавно закатывался на полу зоны досмотра трехлетний мальчишка.
— Игрушечный пистолет черный, очень похож на настоящий, его нужно было положить в багаж, а не брать в ручную кладь, — объясняют родителям сотрудники аэропорта и одновременно пытаются успокоить ребенка.
Как оказалось, пистолетики у мальчишек чаще всего приходится забирать при досмотре. Особенно актуальна ситуация в летний сезон, когда туристы приезжают с детьми на отдых, а в рюкзаках везут полный арсенал: водные пистолетики, с которыми устраивают битвы на пляжах, чтобы победить жару.
Также часто взрослым сложно распрощаться на досмотре с алкоголем, который запрещен к провозу. Совсем не согласные с такими мерами, вливают его в себя, чаще всего частично.
— Я коллекционирую маленькие бутылочки алкоголя, и из любой поездки привожу местный алкоголь из дьюти-фри. Если кто-то едет из знакомых, то тоже прошу их привезти, — оправдывается мужчина на предполетном досмотре.
— Нельзя алкоголь даже в мине-таре, только в зарегистрированном багаже, — бесповоротно требует сотрудник воздушной гавани.
— Ладно, тогда сейчас попробуем, что коллекционируем… — на выдохе сказал турист, добавив шепотом: — Так не доставайся же ты никому!
По словам сотрудников аэропорта, при досмотре часто изымают напитки или продукты из дьюти-фри. Многие покупают их на границе с Абхазией. Но в ручной клади запрещено перевозить мед, вино, варенье, соусы, аджику, а также шампуни, дезодоранты и прочие парфюмерно-косметические средства — все жидкости объемом более 100 мл. Жидкости в контейнерах емкостью более 100 мл к перевозке не принимаются даже в том случае, если емкость заполнена лишь частично. Исключение для лекарств, специальных диетических продуктов, детского питания, в том числе материнского молока.
Кроме этого, пассажиры часто к новому году или в преддверии каких-то праздников пытаются взять с собой петарды. Но в аэропорту снова напоминают: салюты к провозу запрещены!
— Бенгальские огни, взрывпакеты, петарды и все подобные вещи изымаются. Их брать к перевозке нельзя, — говорят сотрудники воздушной гавани.
Также опасны и электросамокаты. Транспорт считается опасным грузом, если мощность его батареи выше 160 Втч.
Стоит отметить, что к технике в зоне досмотра особое внимание. Портативные зарядные устройства (внешние зарядные устройства, пауэрбанки (Power Bank), внешние аккумуляторы, портативные пуско-зарядные устройства для аккумуляторов) содержащие литиевые аккумуляторы, от которых подзаряжаются ноутбуки, смартфоны и планшеты, разрешено брать только в ручную кладь. При этом зарядки должны размещаться в оригинальной упаковке, отдельном пластиковом пакете или защитном чехле, или с изолированными открытыми контактными клеммами — в соответствии с требованиями для литиевых аккумуляторов.
Провоз портативного электроинструмента, электрических транспортных средств и аккумуляторов к ним более 160 Втч запрещен к перевозу как в ручной клади, так и в зарегистрированном багаже. Перевозка осуществляется только в качестве опасного груза.
КОНКРЕТНО.
Список основных запрещенных к перевозке в ручной клади веществ и предметов:
— оружие: имитаторы любого вида оружия (включая детские игрушки в виде холодного или огнестрельного оружия), пистолеты, револьверы, винтовки, карабины и другое огнестрельное, газовое, пневматическое оружие, электрошоковые устройства, кортики, стилеты, десантные штык-ножи, арбалеты, ружья для подводной охоты, шашки, сабли, тесаки, ятаганы, палаши, мечи, шпаги, штыки, кинжалы, ножи: охотничьи, ножи с выбрасывающимися клинками, с запирающими замками, за исключением случаев и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
— хозяйственно-бытовые ножи (ножницы) с длиной клинка (лезвия) свыше 60 мм;
— взрывчатые вещества, средства взрывания и предметы, ими начиненные;
— сжатые и сжиженные газы;
— легковоспламеняющиеся жидкости;
— воспламеняющиеся твердые вещества;
— окисляющие вещества и органические перекиси;
— токсичные вещества;
— радиоактивные материалы;
— едкие и коррозирующие вещества, ядовитые и отравляющие вещества.