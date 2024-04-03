Дети рыдают из-за пистолетиков, взрослые — из-за алкоголя из дьюти-фри: Что забирают при досмотре в аэропорту Сочи

По словам сотрудников аэропорта, при досмотре часто изымают напитки или продукты из дьюти-фри. Многие покупают их на границе с Абхазией. Но в ручной клади запрещено перевозить мед, вино, варенье, соусы, аджику, а также шампуни, дезодоранты и прочие парфюмерно-косметические средства — все жидкости объемом более 100 мл. Жидкости в контейнерах емкостью более 100 мл к перевозке не принимаются даже в том случае, если емкость заполнена лишь частично. Исключение для лекарств, специальных диетических продуктов, детского питания, в том числе материнского молока.