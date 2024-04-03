В Берёзовском приостановили работу смертельно опасного участка шахты

В Берёзовском судебные приставы приостановили проведение вентиляционного штрека на опасном участке шахты на 90 суток. Нарушения, которые обнаружили сотрудники Ростехнадзора, угрожали жизни и здоровью людей.
Так, на участке не вели планшеты удароопасности и выбросоопасности, забой выработки не был подготовлен к бурению веера разгрузочных скважин, пульт управления буровым станком располагался в 1,5 метра от станка при требовании не менее 15 метров, также проверяющим не представили паспорт бурения буровым станком.
Берёзовский городской суд признал юридическое лицо виновным в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Руководителя угольного предприятия предупредили об административной, а также уголовной ответственности в случае незаконного возобновления работы.