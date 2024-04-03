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Понаехали: В Кишиневе перекрывают улицы, запрещены митинги и вырубка деревьев из-за приезда важного гостя

Это связано с официальным визитом премьер-министра Королевства Бельгия.

Источник: Комсомольская правда

Мэрия Кишинева сообщает, что в среду, 3 апреля 2024 года, доступ граждан в некоторые общественные места столицы будет временно ограничен.

Данная мера принята полицией в связи с официальным визитом в Республику Молдова Его Превосходительства Александра де Крoо, премьер-министра Королевства Бельгия. Официальная делегация посетит правительство и парламент Республики Молдова.

Таким образом, с 08:00 до 18:00 доступ общественности будет временно ограничен для проведения митингов, массовых демонстраций, дорожно-ремонтных работ и вырубки деревьев в периметре улиц, по которым будет передвигаться официальная колонна.