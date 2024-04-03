В Екатеринбурге открыли 20-й сезон «Недели моды»

В столице Среднего Урала 2 апреля стартовала «Неделя моды». Она стала юбилейной — 20-й по счету и проходит на площадке Уральского центра развития дизайна.
По данным организаторов, в показах примут участие более 60 дизайнеров из разных регионов России — ХМАО, Москвы, Иваново, Новосибирска, Кемерово, Сургута, Тюмени, Перми и Челябинска.
В рамках «Недели моды» состояться показы как коллекций взрослой одежды, так и детской.
Хедлайнером юбилейного сезона станет российский дизайнер Член Международной Ассоциации «Союз дизайнеров» Сергей Сысоев.
«Мы ожидаем более 5 тысяч гостей и представим насыщенную программу, в которой примут участие известные и новые имена», — рассказала гендиректор проекта Надежда Матюхина.