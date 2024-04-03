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В Екатеринбурге открыли 20-й сезон «Недели моды»

Модный марафон пройдет с 1 по 7 апреля.

Источник: Аргументы и факты

В столице Среднего Урала 2 апреля стартовала «Неделя моды». Она стала юбилейной — 20-й по счету и проходит на площадке Уральского центра развития дизайна.

По данным организаторов, в показах примут участие более 60 дизайнеров из разных регионов России — ХМАО, Москвы, Иваново, Новосибирска, Кемерово, Сургута, Тюмени, Перми и Челябинска.

В рамках «Недели моды» состояться показы как коллекций взрослой одежды, так и детской.

Хедлайнером юбилейного сезона станет российский дизайнер Член Международной Ассоциации «Союз дизайнеров» Сергей Сысоев.

«Мы ожидаем более 5 тысяч гостей и представим насыщенную программу, в которой примут участие известные и новые имена», — рассказала гендиректор проекта Надежда Матюхина.

мода и красота