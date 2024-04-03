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В Волгоградской области зафиксировано 2 случая нападения клещей

С начала года в медицинские организации обратились 2 человека по поводу присасывания клещей. Случаев опасных инфекций, передающихся через их укусы, не зарегистрировано.

Источник: Волгоградская правда

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, с наступлением теплой погоды специалисты ведомства ежедневно мониторят ситуацию с нападением клещей на людей. По состоянию на 1 апреля текущего года зарегистрировано 2 случая укуса клещей. Случаев инфицирования людей не зафиксировано.

Напомним, клещи могут быть переносчиками целого ряда опасных инфекций: крымcкой геморрагической лихорадки, иксодового клещевого боррелиоза, туляремии, а также клещевого вирусного энцефалита, гранулоцитарного анаплазмоза и моноцитарного эрлихиоза.

Чтобы защитить себя от нападения этих паукообразных, следует соблюдать меры безопасности. Так, для прогулки в лесу или пикника нужно выбирать одежду, которая не позволит клещам попасть на кожу. Одежду рекомендуется обработать инсектоакарицидными средствами. Во время прогулки следует регулярно осматривать себя и детей, чтобы вовремя заметить насекомое.

Если клещ все-таки присосался, рекомендуется обратиться в медучреждение.

флора и фауна