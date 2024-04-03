В Волгоградской области зафиксировано 2 случая нападения клещей

Чтобы защитить себя от нападения этих паукообразных, следует соблюдать меры безопасности. Так, для прогулки в лесу или пикника нужно выбирать одежду, которая не позволит клещам попасть на кожу. Одежду рекомендуется обработать инсектоакарицидными средствами. Во время прогулки следует регулярно осматривать себя и детей, чтобы вовремя заметить насекомое.