В Волгоградской области зафиксировано 2 случая нападения клещей

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, с наступлением теплой погоды специалисты ведомства ежедневно мониторят ситуацию с нападением клещей на людей. По состоянию на 1 апреля текущего года зарегистрировано 2 случая укуса клещей. Случаев инфицирования людей не зафиксировано.
Напомним, клещи могут быть переносчиками целого ряда опасных инфекций: крымcкой геморрагической лихорадки, иксодового клещевого боррелиоза, туляремии, а также клещевого вирусного энцефалита, гранулоцитарного анаплазмоза и моноцитарного эрлихиоза.
Чтобы защитить себя от нападения этих паукообразных, следует соблюдать меры безопасности. Так, для прогулки в лесу или пикника нужно выбирать одежду, которая не позволит клещам попасть на кожу. Одежду рекомендуется обработать инсектоакарицидными средствами. Во время прогулки следует регулярно осматривать себя и детей, чтобы вовремя заметить насекомое.
Если клещ все-таки присосался, рекомендуется обратиться в медучреждение.