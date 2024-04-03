В Казани на улице Горького отреставрируют «Дом с подсолнухами»

В Казани на улице Горького отреставрируют комплекс доходного дома Сурина. Объект находится по адресу: улица Горького, 26, сообщает Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия.
Среди местных жителей это здание известно как «Дом с подсолнухами». Это название было получено из-за декора. В ходе реставрации предполагается укрепить кирпичную кладку, привести в порядок штукатурный слой. Также отремонтируют фасады, архитектурные элементы, лестницы, двери, произведут отделку внутренних помещений.
Дом купца Ивана Сурина возвели в 1866 году. Нынешний вид он получил в 1912 году. Его владелец после Октябрьской революции эмигрировал в США, а сооружение превратили в коммуналки.
Напомним, в Казани в 2024 году отремонтируют здания Кабмина и Конституционного совета Татарстана.