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В Казани на улице Горького отреставрируют «Дом с подсолнухами»

Специалисты укрепят кирпичную кладку и приведут в порядок штукатурный слой.

Источник: Комсомольская правда

В Казани на улице Горького отреставрируют комплекс доходного дома Сурина. Объект находится по адресу: улица Горького, 26, сообщает Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Среди местных жителей это здание известно как «Дом с подсолнухами». Это название было получено из-за декора. В ходе реставрации предполагается укрепить кирпичную кладку, привести в порядок штукатурный слой. Также отремонтируют фасады, архитектурные элементы, лестницы, двери, произведут отделку внутренних помещений.

Дом купца Ивана Сурина возвели в 1866 году. Нынешний вид он получил в 1912 году. Его владелец после Октябрьской революции эмигрировал в США, а сооружение превратили в коммуналки.

Напомним, в Казани в 2024 году отремонтируют здания Кабмина и Конституционного совета Татарстана.

архитектура