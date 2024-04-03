Возобновление рейсов парома «Владивосток — Сокчхо» оказалось под вопросом

Из-за управленческих проблем не возобновятся паромные перевозки между портами Владивостока и Сокчхо. Об этом сообщил Telegram-канал «Представительство МИД России во Владивостоке», со ссылкой на южнокорейские СМИ. Они указывают на финансовые сложности, включая задержку выплаты зарплат экипажу, которые возникли у владельцев автомобильного парома «Восточная жемчужина».
Однако сообщение на сайте «Пассажирского портала», занимающегося организацией пассажирских перевозок на российской стороне, уведомляет, что первый рейс южнокорейского парома после технического докового обслуживания запланирован на 22 апреля.
Паром «Восточная жемчужина» (Oriental Pearl VI), который связывает Владивосток с Сокчхо, остановил свои рейсы 7-го февраля спустя три месяца после их начала. Владелец судна планировал привлечь инвестиции и решить финансовые вопросы к концу марта, но, похоже, планы не осуществились. С апреля текущего года судьба маршрута остается неопределенной.