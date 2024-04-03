Возобновление рейсов парома «Владивосток — Сокчхо» оказалось под вопросом

Паром «Восточная жемчужина» (Oriental Pearl VI), который связывает Владивосток с Сокчхо, остановил свои рейсы 7-го февраля спустя три месяца после их начала. Владелец судна планировал привлечь инвестиции и решить финансовые вопросы к концу марта, но, похоже, планы не осуществились. С апреля текущего года судьба маршрута остается неопределенной.