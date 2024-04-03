Грозы и шквалистый ветер надвигаются на Казахстан

По данным метеорологов, большая часть территории республики все еще будет находиться под влиянием обширного антициклона, с которым на севере, востоке и в центре страны ожидается погода преимущественно без осадков, а также прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха днем до 15−20 тепла.
«На остальной же территории Казахстана под влиянием фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, усилится ветер. Ночью в горных районах юго-востока Казахстана ожидаются осадки (дождь с переходом в снег), 6 апреля на юге и юго-востоке страны ожидаются сильные дожди, грозы, град и шквалистый ветер. По Казахстану в ночные и утренние часы ожидается туман», — говорится в сообщении.