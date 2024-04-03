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Грозы и шквалистый ветер надвигаются на Казахстан

Синоптики сделали прогноз о том, какой будет погода в Казахстане 4, 5 и 6 апреля, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Сейчас в Ричмонде: +14° 3 м/с 97% 747 мм рт. ст. +14°
Источник: Reuters

По данным метеорологов, большая часть территории республики все еще будет находиться под влиянием обширного антициклона, с которым на севере, востоке и в центре страны ожидается погода преимущественно без осадков, а также прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха днем до 15−20 тепла.

«На остальной же территории Казахстана под влиянием фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, усилится ветер. Ночью в горных районах юго-востока Казахстана ожидаются осадки (дождь с переходом в снег), 6 апреля на юге и юго-востоке страны ожидаются сильные дожди, грозы, град и шквалистый ветер. По Казахстану в ночные и утренние часы ожидается туман», — говорится в сообщении.