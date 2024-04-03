Ричмонд
+14°
облачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Наказали водителя: ростовчане обсуждают фото машины, обмотанной пленкой

Ростовская область, 3 апреля 2024. DON24.RU. Горожане наказали водителя за неправильную парковку. Фотография автомобиля, обмотанного упаковочной пленкой, появилась в паблике «Это Ростов». "Припарковался на выезде, соседи вот таким образом наказали.

Источник: соцсети

Как считаете, справедливо?" — написал автор поста.

За два часа под записью появилось почти 160 отметок «нравится».

«Легкое предупреждение. Может быть, владелец задумается, а то ведь в следующий раз люди могут сильнее разозлиться», «Водители так часто делают, из-за этого с коляской не проехать», «Тот, кто борется с противоправными действиями с помощью противоправных действий, тоже является нарушителем», «Вообще-то, этим должны заниматься ГИБДД и эвакуаторы», «Так они ему услугу сделали хорошую — бампера целые будут, никто не заденет», «Если бы вызвали эвакуатор, для хозяина было бы хуже», — высказались горожане в комментариях.