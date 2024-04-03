Наказали водителя: ростовчане обсуждают фото машины, обмотанной пленкой

«Легкое предупреждение. Может быть, владелец задумается, а то ведь в следующий раз люди могут сильнее разозлиться», «Водители так часто делают, из-за этого с коляской не проехать», «Тот, кто борется с противоправными действиями с помощью противоправных действий, тоже является нарушителем», «Вообще-то, этим должны заниматься ГИБДД и эвакуаторы», «Так они ему услугу сделали хорошую — бампера целые будут, никто не заденет», «Если бы вызвали эвакуатор, для хозяина было бы хуже», — высказались горожане в комментариях.