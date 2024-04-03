Гадюки окончательно проснулись в Ленобласти

Глазков добавил, что гадюки начинают просыпаться при температуре воздуха +10 градусов и выше. Сейчас скопления этих змей можно обнаружить в тех местах, где они перезимовали. Пока гадюки вялые и малоподвижные. Однако это не повод не проявлять осторожность и внимательность на прогулках, особенно в лесах региона.