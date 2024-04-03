Гадюки окончательно проснулись в Ленобласти

С приходом тепла в Ленинградской области окончательно проснулись гадюки. Об этом в своем Telegram-канале «Каждой твари по паре» сообщил биолог Павел Глазков.
— Потеплело и проснулись гадюки. Это — одна из самых распространенных ядовитых змей на территории России. Это — некрупная змея, редко встречаются особи длиннее 70 сантиметров. В Ленинградской области гадюка обыкновенная встречается повсеместно, а вот в Петербурге она занесена в Красную книгу нашего города, — отметил биолог.
Глазков добавил, что гадюки начинают просыпаться при температуре воздуха +10 градусов и выше. Сейчас скопления этих змей можно обнаружить в тех местах, где они перезимовали. Пока гадюки вялые и малоподвижные. Однако это не повод не проявлять осторожность и внимательность на прогулках, особенно в лесах региона.
— Особенно следите за детьми. Рекомендую также не отпускать собак с поводков. Пожалуйста, не тревожьте змей. Особи в нашем регионе не агрессивны, первыми никогда не нападают, — отметил Глазков.
Напомним, что недавно жители Курортного и Приморского районов Петербурга также сообщили о гадюках, которые начали активно пробуждаться от зимней спячки. Росприроднадзор по Северо-Западу призвал местных жителей не приближаться к змеям, не делать резких движений и селфи. За уничтожение особей предусмотрена административная и уголовная ответственность.