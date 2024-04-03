Жительница Владивостока лишилась 5 миллионов рублей из-за лжемэра

Во Владивостоке местная жительница потеряла пять миллионов рублей, попавшись на уловки аферистов, один из которых выдавал себя за главу городу, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
По данным надзорного ведомтсва, 60-летняя женщина получила звонок от лица, представившегося мэром краевой столицы. Он попросил горожанку оказать содействие сотрудникам правоохранительных органов, которые свяжутся с ней позднее.
Россиянам раскрыли правду, кто и зачем звонит с незнакомых номеров.
Затем, под видом следователей, мошенники убедили ее провести ряд финансовых операций и перевести деньги на «безопасный счет». Женщина последовала их инструкциям, оформив несколько кредитов и переведа средства жуликам. Ущерб составил пять миллионов рублей.
Правоохранительные органы уже приступили к расследованию преступления и поставили его на контроль.