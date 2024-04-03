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В Хабаровском крае вводится режим функционирования «Повышенная готовность»

С космодрома’Восточный«в период с 6 по 10 апреля впервые запустят “Ангару-А5”, отделяющиеся ступени могут упасть в регионе.

Источник: AP 2023

Готовность региональных служб к запуску ракет-носителей с космодрома «Восточный» проверили в Минприроды Хабаровского края. Совещание по готовности региона к запускам ракет-носителей с космодрома «Восточный» провел министр природных ресурсов Хабаровского края Александр Леонтьев, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу министерства природных ресурсов Хабаровского края.

Темой обсуждения стало взаимодействие органов исполнительной власти края, органов местного самоуправления, а также Центра эксплуатации объектов наземной и космической инфраструктуры (АО «ЦЭНКИ»), обеспечивающего безопасность, поиск и эвакуацию фрагментов, отделяющихся при запусках с космодрома «Восточный» частей ракет-носителей.

Представители Ульчского и Ванинского муниципальных районов края доложили о координации действий различных служб, включая противопожарные службы, гражданскую оборону и информирование населения в период подготовки к приему отделяющихся частей космических объектов.

— Для обеспечения безопасности, поиска и эвакуации фрагментов отделяющихся частей ракеты-носителя, в период проведения пуска ракеты-носителя с космодрома «Восточный» в районе их падения вводится режим функционирования «Повышенная готовность» служб Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Здесь важна согласованность и слаженность всех задействованных ведомств и служб, — отметил министр природных ресурсов Хабаровского края Александр Леонтьев.

По сообщениям «Роскосмоса», «Ангару-А5» впервые запустят с Восточного в период с 6 по 10 апреля.

Напомним, запуски космических аппаратов всегда сопровождаются падением на землю отделяющихся частей ракет-носителей: отработавшие ступени, головные обтекатели, соединительные отсеки и т. д. Размеры и местоположение районов падения этих частей для каждой трассы определяются требованиями к орбитам космических аппаратов, их массой, энергетическими характеристиками ракет и выбираются в местах, безопасных для населения и не нарушающих ведение хозяйственной деятельности. В районах падения фрагментов предусматривается проведение мероприятий по обеспечению безопасности людей, экологическому мониторингу, охране окружающей природной среды при каждом пуске ракеты-носителя.

Ранее ИА AmurMedia писало, что открыта трасса для пусков ракет-носителей «Союз-2» на орбиту с наклонением 51 градус к экватору, на которой летает МКС. Районы падения под номерами 511, 513 и 515 для отделяющихся частей ракет отведены в Хабаровском крае (для боковых блоков первой ступени и головного обтекателя) и Охотском море (для второй ступени).

Как следует из «Материалов по оценке воздействия на окружающую среду КК “Луна-Глоб”, РП 511 — район для падения боковых блоков РН “Союз-2” расположен в Верхнебуреинском районе Хабаровского края и частично (5%) в Селемджинском районе Амурской области. РП-513 — район падения для головного обтекателя расположен в Хабаровском крае (Ульчский и Ванинский районы) на побережье Татарского пролива. РП-515 — район падения центрального блока и хвостового отсека расположен в акватории Охотского моря в 275-ой Восточно-Сахалинской рыболовной зоне.

космос