В Хабаровском крае вводится режим функционирования «Повышенная готовность»

Готовность региональных служб к запуску ракет-носителей с космодрома «Восточный» проверили в Минприроды Хабаровского края. Совещание по готовности региона к запускам ракет-носителей с космодрома «Восточный» провел министр природных ресурсов Хабаровского края Александр Леонтьев, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу министерства природных ресурсов Хабаровского края.

Темой обсуждения стало взаимодействие органов исполнительной власти края, органов местного самоуправления, а также Центра эксплуатации объектов наземной и космической инфраструктуры (АО « ЦЭНКИ »), обеспечивающего безопасность, поиск и эвакуацию фрагментов, отделяющихся при запусках с космодрома «Восточный» частей ракет-носителей.

— Для обеспечения безопасности, поиска и эвакуации фрагментов отделяющихся частей ракеты-носителя, в период проведения пуска ракеты-носителя с космодрома «Восточный» в районе их падения вводится режим функционирования «Повышенная готовность» служб Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Здесь важна согласованность и слаженность всех задействованных ведомств и служб, — отметил министр природных ресурсов Хабаровского края Александр Леонтьев.