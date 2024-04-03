Военного парада на 7 мая и День Победы в Казахстане не будет — Минобороны

АСТАНА, 3 апр — Sputnik. Проведение венного парада на День защитника Отечества (7 мая) и День Победы в Казахстане не планируется.
Об этом корреспонденту Sputnik Казахстан сообщили в пресс-службе министерства обороны страны.
На национальном курултае Касым-Жомарт Токаев поручил начать подготовку к широкому празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году.
Ранее парады на 9 Мая проводились в Казахстане по юбилейным датам, однако в 2020 году помешала пандемия.
Последний парад прошел в 2018 году на военной базе в Отаре, в честь ее 40-летия и ко Дню защитника Отечества.
В 2015 году в Казахстане парад прошел 7 мая, но в честь двух памятных дат. 9 мая Нурсултан Назарбаев отмечал День Победы на параде в Москве.