Схему движения изменили на площади вокзала Краснодар-1. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
Так, на площади железнодорожного вокзала появился дополнительный выезд с платной парковки. Его открыли в сторону улицы Гоголя.
«Знаки и разметку обновили. Планируем, что заторов станет меньше», — отметили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.
Ранее «Комсомольская правда» — Кубань сообщала о том, что в Краснодаре вернули эвакуаторы. Автомобили, припаркованные с нарушениями, перевозят на штрафстоянку.