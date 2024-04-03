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Схему движения изменили на площади вокзала Краснодар-1

На площади вокзала Краснодар-1 добавили выезд с платной парковки.

Источник: Комсомольская правда

Схему движения изменили на площади вокзала Краснодар-1. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Так, на площади железнодорожного вокзала появился дополнительный выезд с платной парковки. Его открыли в сторону улицы Гоголя.

«Знаки и разметку обновили. Планируем, что заторов станет меньше», — отметили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.

Ранее «Комсомольская правда» — Кубань сообщала о том, что в Краснодаре вернули эвакуаторы. Автомобили, припаркованные с нарушениями, перевозят на штрафстоянку.